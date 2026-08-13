Preço de PONSTAR hoje

O preço ao vivo de PONSTAR (PONSTAR) hoje é $ 0, com uma variação de 7.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PONSTAR para USD é de $ 0 por PONSTAR.

PONSTAR ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,340, com um fornecimento em circulação de 838.05M PONSTAR. Nas últimas 24 horas, PONSTAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PONSTAR movimentou-se -1.45% na última hora e +11.34% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de PONSTAR (PONSTAR)

Capitalização de mercado $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.34K$ 25.34K $ 25.34K Fornecimento Circulante 838.05M 838.05M 838.05M Fornecimento total 838,054,210.4141701 838,054,210.4141701 838,054,210.4141701

A capitalização de mercado atual de PONSTAR é $ 25.34K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PONSTAR é 838.05M, com um fornecimento total de 838054210.4141701. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.34K.