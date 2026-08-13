Preço de Polite Cat hoje

O preço ao vivo de Polite Cat (POCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 1.83% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de POCAT para USD é de $ 0 por POCAT.

Polite Cat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12,763.2, com um fornecimento em circulação de 974.87M POCAT. Nas últimas 24 horas, POCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00190501, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, POCAT movimentou-se -0.34% na última hora e +2.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Polite Cat (POCAT)

Capitalização de mercado $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 12.76K$ 12.76K $ 12.76K Fornecimento Circulante 974.87M 974.87M 974.87M Fornecimento total 974,871,150.662122 974,871,150.662122 974,871,150.662122

A capitalização de mercado atual de Polite Cat é $ 12.76K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de POCAT é 974.87M, com um fornecimento total de 974871150.662122. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 12.76K.