Preço de Panda Coin hoje

O preço ao vivo de Panda Coin (PANDA) hoje é $ 0, com uma variação de 2.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PANDA para USD é de $ 0 por PANDA.

Panda Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,188, com um fornecimento em circulação de 9.75B PANDA. Nas últimas 24 horas, PANDA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PANDA movimentou-se -0.77% na última hora e +2.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Panda Coin (PANDA)

Capitalização de mercado $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.19K$ 25.19K $ 25.19K Fornecimento Circulante 9.75B 9.75B 9.75B Fornecimento total 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0 9,750,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Panda Coin é $ 25.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PANDA é 9.75B, com um fornecimento total de 9750000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.19K.