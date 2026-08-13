Preço de Nibiru hoje

O preço ao vivo de Nibiru (NIBI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NIBI para USD é de $ 0 por NIBI.

Nibiru ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 527,240, com um fornecimento em circulação de 1.04B NIBI. Nas últimas 24 horas, NIBI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.960086, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NIBI movimentou-se +0.01% na última hora e -0.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 22.85K.

Informações de mercado de Nibiru (NIBI)

Capitalização de mercado $ 527.24K$ 527.24K $ 527.24K Volume (24h) $ 22.85K$ 22.85K $ 22.85K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 560.89K$ 560.89K $ 560.89K Fornecimento Circulante 1.04B 1.04B 1.04B Fornecimento total 1,107,168,183.86299 1,107,168,183.86299 1,107,168,183.86299

A capitalização de mercado atual de Nibiru é $ 527.24K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 22.85K. A oferta em circulação de NIBI é 1.04B, com um fornecimento total de 1107168183.86299. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 560.89K.