Preço de Nereus hoje

O preço ao vivo de Nereus (NRS) hoje é $ 0.124675, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NRS para USD é de $ 0.124675 por NRS.

Nereus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,867,904, com um fornecimento em circulação de 39.01M NRS. Nas últimas 24 horas, NRS foi negociado entre $ 0.123845 (mínimo) e $ 0.126905 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.687331, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.088159.

No desempenho de curto prazo, NRS movimentou-se -0.48% na última hora e -0.39% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Nereus (NRS)

Capitalização de mercado $ 4.87M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 124.80M Fornecimento Circulante 39.01M Fornecimento total 1,000,000,000.0

