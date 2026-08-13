Preço de Naven Network hoje

O preço ao vivo de Naven Network (NAVEN) hoje é $ 0, com uma variação de 4.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NAVEN para USD é de $ 0 por NAVEN.

Naven Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 105,274, com um fornecimento em circulação de 1.00B NAVEN. Nas últimas 24 horas, NAVEN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00175302, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, NAVEN movimentou-se -0.20% na última hora e +11.95% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 23.65K.

Informações de mercado de Naven Network (NAVEN)

Capitalização de mercado $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Volume (24h) $ 23.65K$ 23.65K $ 23.65K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 105.27K$ 105.27K $ 105.27K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Naven Network é $ 105.27K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.65K. A oferta em circulação de NAVEN é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 105.27K.