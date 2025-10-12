Informações de preço de naiive (NAIIVE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 Mínimo 24h $ 0 Máximo 24h $ 0 Máximo histórico $ 0.00263326 Menor preço $ 0 Variação de Preço (1h) +7.74% Alteração de Preço (1D) +7.29% Variação de Preço (7d) -45.19%

O preço em tempo real de naiive (NAIIVE) é --. Nas últimas 24 horas, NAIIVE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de NAIIVE é $ 0.00263326, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, NAIIVE variou +7.74% na última hora, +7.29% nas últimas 24 horas e -45.19% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de naiive (NAIIVE)

Capitalização de mercado $ 222.46K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 222.46K Fornecimento Circulante 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de naiive é $ 222.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de NAIIVE é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 222.46K.