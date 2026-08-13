Preço de N3on hoje

O preço ao vivo de N3on (N3ON) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de N3ON para USD é de $ 0 por N3ON.

N3on ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 396,124, com um fornecimento em circulação de 1000.00M N3ON. Nas últimas 24 horas, N3ON foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03543549, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, N3ON movimentou-se -- na última hora e -21.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 10.67.

Informações de mercado de N3on (N3ON)

Capitalização de mercado $ 396.12K$ 396.12K $ 396.12K Volume (24h) $ 10.67$ 10.67 $ 10.67 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 396.12K$ 396.12K $ 396.12K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,262.254612 999,999,262.254612 999,999,262.254612

A capitalização de mercado atual de N3on é $ 396.12K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 10.67. A oferta em circulação de N3ON é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999262.254612. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 396.12K.