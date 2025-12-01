Preço de Mubarakah hoje

O preço ao vivo de Mubarakah (MUBARAKAH) hoje é --, com uma variação de 12.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MUBARAKAH para USD é de -- por MUBARAKAH.

Mubarakah ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 320,866, com um fornecimento em circulação de 1.00B MUBARAKAH. Nas últimas 24 horas, MUBARAKAH foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01080484, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MUBARAKAH movimentou-se -0.31% na última hora e -3.35% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mubarakah (MUBARAKAH)

Capitalização de mercado $ 320.87K$ 320.87K $ 320.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 320.87K$ 320.87K $ 320.87K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mubarakah é $ 320.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUBARAKAH é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 320.87K.