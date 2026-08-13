Preço de MiroShark hoje

O preço ao vivo de MiroShark (MIROSHARK) hoje é $ 0, com uma variação de 6.10% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MIROSHARK para USD é de $ 0 por MIROSHARK.

MiroShark ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 242,582, com um fornecimento em circulação de 100.00B MIROSHARK. Nas últimas 24 horas, MIROSHARK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MIROSHARK movimentou-se -0.33% na última hora e -2.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MiroShark (MIROSHARK)

Capitalização de mercado $ 242.58K$ 242.58K $ 242.58K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 242.58K$ 242.58K $ 242.58K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de MiroShark é $ 242.58K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIROSHARK é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 242.58K.