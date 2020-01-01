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Principais tokens de Bankr Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Bankr Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
AEON
AEON
AEON
$ 0.05394
+1.06%
-10.36%
-6.60%
$ 10.22M
$ 6.80M
2
Surplus intelligence
Surplus intelligence
SURPLUS
$ 2.978E-5
-1.06%
-6.30%
-26.32%
$ 2.98M
--
3
The White Wolf
The White Wolf
WOLF
$ 6.12E-6
+0.49%
+9.90%
+29.39%
$ 612.43K
--
4
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 5.63E-6
-1.92%
+10.50%
+34.37%
$ 562.25K
--
5
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.68E-6
-1.34%
-3.80%
-8.68%
$ 367.81K
--
6
Robot Money
Robot Money
ROBOTMONEY
$ 2.47E-6
-0.40%
+0.70%
-2.76%
$ 247.21K
--
7
MiroShark
MiroShark
MIROSHARK
$ 2.47E-6
-4.26%
+0.20%
-7.49%
$ 247.00K
--
8
cyb3rwr3n
cyb3rwr3n
CYB3RWR3N
$ 2.04E-6
-2.39%
+1.40%
-5.12%
$ 204.26K
--
9
Juno Agent
Juno Agent
JUNO
$ 1.99E-6
+1.02%
-0.80%
-13.48%
$ 196.44K
--
10
SAIRI
SAIRI
SAIRI
$ 1.61E-6
0.00%
0.00%
-16.15%
$ 160.86K
--
11
FELIX
FELIX
FELIX
$ 1.29E-6
+0.78%
+2.00%
-2.27%
$ 123.36K
--
12
Helixa Cred
Helixa Cred
CRED
$ 9.09878E-7
+0.19%
-0.30%
-1.36%
$ 90.99K
--
13
Hermes OS
Hermes OS
HERMESOS
$ 7.98977E-7
+0.19%
-4.80%
-7.28%
$ 79.90K
--
14
PerkOS
PerkOS
PERKOS
$ 7.75334E-7
+0.19%
+2.20%
-3.74%
$ 77.53K
--
15
AntiHunter
AntiHunter
ANTIHUNTER
$ 5.73875E-7
-0.28%
+0.70%
-1.52%
$ 57.38K
--
16
Ethresearchbot
Ethresearchbot
ETHR
$ 5.6395E-7
+0.19%
-3.60%
-5.85%
$ 53.56K
--
17
SelfClaw
SelfClaw
SELFCLAW
$ 4.61747E-7
+0.19%
-0.10%
-1.95%
$ 46.18K
--
18
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.21067E-7
0.00%
+0.50%
-2.59%
$ 42.11K
--
19
BOTCOIN
BOTCOIN
BOTCOIN
$ 4.07627E-7
+0.49%
-80.00%
-94.54%
$ 40.66K
--
20
Earendel
Earendel
EARENDEL
$ 3.41684E-7
0.00%
-1.60%
-3.49%
$ 34.17K
--
21
Happy Hour
Happy Hour
HH
$ 2.09612E-7
0.00%
+0.40%
+0.58%
$ 20.77K
--
22
gitlawb
gitlawb
GITLAWB
$ 0.00001882
0.00%
+4.37%
-13.21%
--
$ 3.17B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Bankr Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Bankr Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 22 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $16.46M.
Qual é o token de Bankr Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Bankr Ecosystem acompanhados na MEXC, KELLYCLAUDE apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Bankr Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 22 tokens de Bankr Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Bankr Ecosystem incluem AEON, SURPLUS, WOLF. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Bankr Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Bankr Ecosystem é de aproximadamente $16.46M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Bankr Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.