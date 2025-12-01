Preço de Midas msyrupUSDp hoje

O preço ao vivo de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) hoje é $ 1.015, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSYRUPUSDP para USD é de $ 1.015 por MSYRUPUSDP.

Midas msyrupUSDp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 62,580,754, com um fornecimento em circulação de 61.68M MSYRUPUSDP. Nas últimas 24 horas, MSYRUPUSDP foi negociado entre $ 1.015 (mínimo) e $ 1.015 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.015, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MSYRUPUSDP movimentou-se 0.00% na última hora e +0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

A capitalização de mercado atual de Midas msyrupUSDp é $ 62.58M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSYRUPUSDP é 61.68M, com um fornecimento total de 61683560.21987007. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 62.58M.