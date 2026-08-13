Preço de Media Licensing Token hoje

O preço ao vivo de Media Licensing Token (MLT) hoje é $ 0.00135463, com uma variação de 5.40% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MLT para USD é de $ 0.00135463 por MLT.

Media Licensing Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 270,926, com um fornecimento em circulação de 146.40M MLT. Nas últimas 24 horas, MLT foi negociado entre $ 0.00129031 (mínimo) e $ 0.00137192 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.728855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MLT movimentou-se -- na última hora e +7.76% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 44.91.

Informações de mercado de Media Licensing Token (MLT)

Capitalização de mercado $ 270.93K$ 270.93K $ 270.93K Volume (24h) $ 44.91$ 44.91 $ 44.91 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 270.93K$ 270.93K $ 270.93K Fornecimento Circulante 146.40M 146.40M 146.40M Fornecimento total 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Media Licensing Token é $ 270.93K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 44.91. A oferta em circulação de MLT é 146.40M, com um fornecimento total de 200000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 270.93K.