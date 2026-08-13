Preço de Manipulated Time hoje

O preço ao vivo de Manipulated Time (TIME) hoje é $ 0, com uma variação de 0.57% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TIME para USD é de $ 0 por TIME.

Manipulated Time ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,567.13, com um fornecimento em circulação de 965.48M TIME. Nas últimas 24 horas, TIME foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00837453, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TIME movimentou-se -- na última hora e +1.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Manipulated Time (TIME)

Capitalização de mercado $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.57K$ 11.57K $ 11.57K Fornecimento Circulante 965.48M 965.48M 965.48M Fornecimento total 965,481,272.918979 965,481,272.918979 965,481,272.918979

A capitalização de mercado atual de Manipulated Time é $ 11.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de TIME é 965.48M, com um fornecimento total de 965481272.918979. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.57K.