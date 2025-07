O que é LETSTOP (STOP)

LETSTOP is pioneering road safety by being the first app to reward safe driving, transforming everyday habits into valuable rewards. With over 250,000 downloads, LETSTOP users have collectively logged more than 20 million safe kilometers across 180+ countries. The app offers unique incentives, allowing drivers to redeem rewards as vouchers or convert them into cryptocurrency. Built on the Solana blockchain, LETSTOP combines innovation and impact to create safer roads globally.

Tokenomics de LETSTOP (STOP)

Compreender a tokenomics de LETSTOP (STOP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token STOP agora!