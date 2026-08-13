Qual é o preço atual de Lets Go Brandon?

Lets Go Brandon está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -0.74% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como LETSGO se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.74% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se LETSGO está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Lets Go Brandon está se saindo em comparação com tokens da categoria Meme,Ethereum Ecosystem?

No segmento Meme,Ethereum Ecosystem, LETSGO demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Lets Go Brandon hoje?

A capitalização de mercado de R$1993986.68918549232000 coloca LETSGO no ranking #3862, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente LETSGO está sendo negociado?

Lets Go Brandon gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de LETSGO?

Com 330000000000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.