Preço de LayerAI hoje

O preço ao vivo de LayerAI (LAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LAI para USD é de $ 0 por LAI.

LayerAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,706, com um fornecimento em circulação de 2.29B LAI. Nas últimas 24 horas, LAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.147463, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LAI movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de LayerAI (LAI)

Capitalização de mercado $ 88.71K$ 88.71K $ 88.71K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 111.93K$ 111.93K $ 111.93K Fornecimento Circulante 2.29B 2.29B 2.29B Fornecimento total 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897 2,895,298,317.653897

A capitalização de mercado atual de LayerAI é $ 88.71K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de LAI é 2.29B, com um fornecimento total de 2895298317.653897. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 111.93K.