Preço de SLIMEX hoje

O preço ao vivo de SLIMEX (SLX) hoje é $ 0.009853, com uma variação de 1.47% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SLX para USD é de $ 0.009853 por SLX.

SLIMEX ocupa atualmente a posição #823 em capitalização de mercado, totalizando $ 17.08M, com um fornecimento em circulação de 1.73B SLX. Nas últimas 24 horas, SLX foi negociado entre $ 0.008998 (mínimo) e $ 0.010442 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0201275829066775, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.005582250839159196.

No desempenho de curto prazo, SLX movimentou-se -0.41% na última hora e +10.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.04M.

Informações de mercado de SLIMEX (SLX)

Classificação No.823 Capitalização de mercado $ 17.08M$ 17.08M $ 17.08M Volume (24h) $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 98.53M$ 98.53M $ 98.53M Fornecimento Circulante 1.73B 1.73B 1.73B Fornecimento máximo 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Fornecimento total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Taxa circulante 17.33% Blockchain pública BSC

