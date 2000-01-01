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Principais tokens de Kaia Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Kaia Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Tether
Tether
USDT
$ 0,99912
%0,00
%0,00
-%0,01
$ 183,02B
$ 32,42B
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63.718,46
+%0,03
-%0,40
-%0,93
$ 7,41B
$ 1,23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8,746
+%0,36
+%0,16
+%7,43
$ 5,74B
$ 68,95K
4
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0,00625847
%0,00
-%0,00
-%0,29
$ 55,11M
$ 88,70K
5
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1,004
-%0,10
+%0,00
+%0,10
$ 33,07M
$ 4,66M
6
OpenEden OpenDollar
OpenEden OpenDollar
USDO
$ 0,997375
%0,00
--
-%0,04
$ 26,71M
$ 304,96
7
BORA
BORA
BORA
$ 0,01934387
+%0,20
+%0,01
-%2,08
$ 22,30M
$ 175,93K
8
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1.883,35
+%0,03
%0,00
-%0,54
$ 13,94M
$ 486,47K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,986508
-%0,02
-%0,00
-%1,09
$ 11,70M
$ 9,87K
10
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0,00861255
-%0,01
-%0,06
-%3,91
$ 6,98M
$ 65,76K
11
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0,02255
+%0,04
+%0,54
+%0,45
$ 6,27M
$ 2,61M
12
AMO Coin
AMO Coin
AMO
$ 0,00020888
+%0,03
+%0,00
-%6,25
$ 4,43M
$ 135,52K
13
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC
OWBTC
$ 14.517,9
-%0,54
--
-%3,30
$ 4,09M
$ 17,88
14
PIBBLE
PIBBLE
PIB
$ 0,0001114
%0,00
+%2,67
-%12,35
$ 3,30M
$ 16,33M
15
Galaxia
Galaxia
GXA
$ 0,00069488
-%0,52
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+%12,00
$ 2,48M
$ 51,80K
16
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0,998192
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+%0,10
$ 2,47M
$ 110,43K
17
Observer
Observer
OBSR
$ 0,00027004
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+%0,02
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$ 1,76M
$ 18,72K
18
Wrapped KLAY
Wrapped KLAY
WKLAY
$ 0,02602872
-%0,52
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-%1,93
$ 1,29M
$ 55,77K
19
GemHUB
GemHUB
GHUB
$ 0,002468
-%0,20
-%0,20
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$ 1,24M
$ 32,25M
20
Treecle
Treecle
TRCL
$ 0,00120753
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$ 1,20M
$ 478,82
21
IDRX
IDRX
IDRX
$ 5,598E-5
%0,00
%0,00
-%0,39
$ 1,04M
--
22
Klaytn Dai
Klaytn Dai
KDAI
$ 0,09253
-%0,52
-%0,00
-%0,32
$ 739,02K
$ 334,31
23
azit
azit
AZIT
$ 0,0014025
-%0,07
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$ 633,07K
$ 52,76K
24
Project WITH
Project WITH
WIKEN
$ 0,00051472
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-%0,05
-%6,82
$ 542,02K
$ 257,49K
25
KLEVA
KLEVA
KLEVA
$ 0,00716993
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--
-%5,08
$ 494,15K
$ 2,07
26
ISKRA Token
ISKRA Token
ISK
$ 0,00062595
%0,00
+%0,00
-%9,06
$ 387,84K
$ 94,27
27
SOMESING
SOMESING
SSG
$ 5,621E-5
%0,00
-%3,70
-%7,37
$ 281,04K
--
28
PER Project
PER Project
PER
$ 0,00042552
-%0,51
-%0,02
-%1,36
$ 255,31K
$ 67,74
29
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0,00114753
%0,00
--
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$ 220,10K
$ 1,17
30
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0,00028875
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--
-%0,13
$ 216,65K
$ 5,25
31
Hiblocks
Hiblocks
HIBS
$ 6,68E-6
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--
32
Booze
Booze
BOOZE
$ 5,835E-5
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--
33
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5,94E-5
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-%2,30
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$ 16,28K
--
34
KRWO
KRWO
KRWO
$ 0,00065176
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--
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$ 1,01
35
Solstice Finance
Solstice Finance
SLX
$ 0,07629
-%0,18
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-%1,27
--
$ 1,84M
36
GRAM Ecosystem
GRAM Ecosystem
GRAMPUS
$ 0,0004541
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--
$ 14,30M
37
Capybobo
Capybobo
PYBOBO
$ 0,0008094
+%0,21
+%10,07
+%8,14
--
$ 69,77M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Kaia Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Kaia Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 37 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $196.38B.
Qual é o token de Kaia Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Kaia Ecosystem acompanhados na MEXC, PYBOBO apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 10.07% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Kaia Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 37 tokens de Kaia Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Kaia Ecosystem incluem USDT, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Kaia Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Kaia Ecosystem é de aproximadamente $196.38B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Kaia Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.