Preço de Knight Core hoje

O preço ao vivo de Knight Core (KNIGHT) hoje é $ 0, com uma variação de 13.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KNIGHT para USD é de $ 0 por KNIGHT.

Knight Core ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 651,453, com um fornecimento em circulação de 961.59M KNIGHT. Nas últimas 24 horas, KNIGHT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00142108, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KNIGHT movimentou-se +1.07% na última hora e -10.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 21.45K.

Informações de mercado de Knight Core (KNIGHT)

Capitalização de mercado $ 651.45K$ 651.45K $ 651.45K Volume (24h) $ 21.45K$ 21.45K $ 21.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 651.45K$ 651.45K $ 651.45K Fornecimento Circulante 961.59M 961.59M 961.59M Fornecimento total 961,594,051.135699 961,594,051.135699 961,594,051.135699

A capitalização de mercado atual de Knight Core é $ 651.45K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 21.45K. A oferta em circulação de KNIGHT é 961.59M, com um fornecimento total de 961594051.135699. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 651.45K.