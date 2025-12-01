Preço de KittehCoin hoje

O preço ao vivo de KittehCoin (MEOW) hoje é --, com uma variação de 10.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEOW para USD é de -- por MEOW.

KittehCoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 701,518, com um fornecimento em circulação de 997.93M MEOW. Nas últimas 24 horas, MEOW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00439965, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEOW movimentou-se -1.48% na última hora e +33.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de KittehCoin (MEOW)

Capitalização de mercado $ 701.52K$ 701.52K $ 701.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 701.52K$ 701.52K $ 701.52K Fornecimento Circulante 997.93M 997.93M 997.93M Fornecimento total 997,925,518.715511 997,925,518.715511 997,925,518.715511

A capitalização de mercado atual de KittehCoin é $ 701.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEOW é 997.93M, com um fornecimento total de 997925518.715511. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 701.52K.