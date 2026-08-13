Qual é o preço atual de Karrat?

Karrat está sendo negociado a R$0.0121490612909378208000, com uma variação de preço de 3.78% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Karrat é de R$6.3157314365208000, enquanto o ATL é de R$0.0107772944478960372000. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de KARRAT hoje?

A capitalização de mercado está em R$10623366.03782927748000, colocando o ativo no #2172 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Karrat?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com KARRAT.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 874032749.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Karrat se enquadra?

Karrat faz parte da classificação Infrastructure,Gaming (GameFi),Ethereum Ecosystem,Gaming Governance Token,Governance, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de KARRAT?

Operar na rede -- permite que KARRAT aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.