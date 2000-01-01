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Principais tokens de Gaming Governance Token por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Gaming Governance Token. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8614
+0.02%
-5.70%
-3.61%
$ 149.37M
$ 70.91K
2
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1239
+0.08%
-4.26%
-7.84%
$ 123.50M
$ 1.28M
3
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.886
-0.31%
-1.74%
-4.44%
$ 21.18M
$ 19.04K
4
GMT
GMT
GMT
$ 0.00651765
-0.01%
-0.04%
-6.72%
$ 20.28M
$ 4.20M
5
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01898
+0.21%
-1.91%
-1.04%
$ 14.51M
$ 2.92M
6
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.02756
-2.42%
+8.84%
+17.96%
$ 11.90M
$ 2.63M
7
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.11653
+0.01%
-1.12%
-8.84%
$ 11.63M
$ 761.78K
8
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015693
-2.61%
+4.92%
-3.50%
$ 10.77M
$ 44.28M
9
Heroes of Mavia
Heroes of Mavia
MAVIA
$ 0.02962
-0.20%
+0.81%
-3.35%
$ 7.35M
$ 1.96M
10
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01274
+1.18%
-4.04%
-12.05%
$ 6.42M
$ 4.68M
11
XBorg
XBorg
XBG
$ 0.01080213
+0.03%
0.00%
-2.05%
$ 5.61M
$ 1.15K
12
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035267
+0.07%
+0.02%
-8.21%
$ 4.72M
$ 30.29K
13
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045353
+0.08%
-0.00%
+3.26%
$ 4.53M
$ 33.62
14
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00336808
+0.09%
+0.01%
+13.56%
$ 4.47M
$ 7.43K
15
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00933917
-2.31%
-0.01%
-2.09%
$ 2.74M
$ 7.69K
16
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04316507
-0.06%
-0.00%
-0.84%
$ 2.28M
$ 19.56K
17
Karrat
Karrat
KARRAT
$ 0.00249258
+0.11%
+0.04%
+2.34%
$ 2.18M
$ 140.02K
18
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183475
0.00%
-0.00%
+0.52%
$ 1.89M
$ 11.42
19
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01757165
0.00%
+0.00%
+21.04%
$ 1.64M
$ 90.45
20
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01009038
+0.40%
+0.14%
+12.32%
$ 1.38M
$ 86.54K
21
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.11031E-7
+0.28%
0.00%
-0.87%
$ 1.11M
--
22
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0011659
-0.03%
-0.01%
+6.93%
$ 1.01M
$ 821.58
23
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029746
-0.21%
+0.02%
+10.00%
$ 863.76K
$ 570.15
24
RFOX
RFOX
RFOX
$ 0.00040718
0.00%
-0.03%
+237.88%
$ 785.69K
$ 428.68
25
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019605
-0.05%
-0.05%
+15.67%
$ 782.61K
$ 874.47
26
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00016432
-0.71%
+0.01%
-2.85%
$ 755.85K
$ 1.91M
27
Altered State Machine
Altered State Machine
ASTO
$ 0.00250923
0.00%
0.00%
-0.22%
$ 726.38K
$ 26.28
28
UFO Gaming
UFO Gaming
UFO
$ 2.7291E-8
+0.28%
+0.60%
+0.06%
$ 702.96K
--
29
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00528492
+0.21%
+0.10%
-4.46%
$ 595.06K
$ 24.10K
30
Moon Tropica
Moon Tropica
CAH
$ 0.20525
-0.01%
-0.02%
-5.29%
$ 575.82K
$ 1.89K
31
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01799
-0.33%
+0.61%
+12.26%
$ 351.42K
$ 3.21M
32
Mobox
Mobox
MBOX
$ 0.000597
-0.72%
-1.63%
-6.55%
$ 328.43K
$ 89.05M
33
zkRace
zkRace
ZERC
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$ 310.04K
$ 380.53
34
Savanna Survival
Savanna Survival
SVSA
$ 0.00114753
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--
+0.04%
$ 220.10K
$ 1.17
35
Gamium
Gamium
GMM
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-31.61%
$ 154.34K
--
36
Genopets
Genopets
GENE
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$ 117.15K
$ 115.88
37
Domi
Domi
DOMI
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38
Medieval Empires
Medieval Empires
MEE
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-0.05%
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$ 39.03M
39
REVV
REVV
REVV
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--
40
Bag
Bag
BAG
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-1.17%
$ 74.61K
--
41
Lucha
Lucha
LUCHA
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0.00%
--
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$ 74.18K
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42
Nifty League
Nifty League
NFTL
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0.00%
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--
43
Sidus
Sidus
SIDUS
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--
44
League of Kingdoms
League of Kingdoms
LOKA
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--
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$ 1.20
45
Gunstar Metaverse
Gunstar Metaverse
GSTS
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-9.25%
$ 44.09K
$ 2.00K
46
Virtua
Virtua
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--
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$ 32.98K
$ 313.54
47
MAXX AI
MAXX AI
MXM
$ 7.427E-5
0.00%
+0.60%
+3.90%
$ 25.69K
--
48
Perion
Perion
PERC
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0.00%
--
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$ 18.17K
$ 1.24
49
MetaFighter
MetaFighter
MF
$ 1.476E-5
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 18.16K
--
50
Crypto Royale
Crypto Royale
ROY
$ 0.00014271
+0.01%
-0.03%
-13.15%
$ 17.24K
$ 9.35

Perguntas frequentes

O que são tokens de Gaming Governance Token e por que são populares?
Tokens de Gaming Governance Token representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 52 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $418.57M.
Qual é o token de Gaming Governance Token com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Gaming Governance Token acompanhados na MEXC, GODS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 8.84% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Gaming Governance Token existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 52 tokens de Gaming Governance Token, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Gaming Governance Token incluem AXS, APE, ILV. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Gaming Governance Token?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Gaming Governance Token é de aproximadamente $418.57M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Gaming Governance Token, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.