Em que rede blockchain ISO Chain opera?

ISO Chain opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de ISO?

O token está cotado a R$, registrando uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria ISO Chain pertence?

ISO Chain se enquadra na categoria Solana Ecosystem,Moonshot Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar ISO com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de ISO Chain?

Sua capitalização de mercado é de R$75655.4629965436431000, colocando o ativo na posição #9390. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de ISO estão atualmente em circulação?

Há 998425364.409092 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de ISO Chain hoje?

Nos últimos dias, ISO gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, ISO Chain flutuou entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.