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Principais tokens de Moonshot Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Moonshot Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.00077
-1.04%
-6.63%
-39.97%
$ 11.37M
$ 705.28M
2
Nobody Sausage
Nobody Sausage
NOBODY
$ 0.001777
+0.22%
-1.54%
-0.22%
$ 1.67M
$ 30.14M
3
MEMDEX100
MEMDEX100
MEMDEX
$ 0.00147156
-0.12%
-0.01%
+13.67%
$ 1.46M
$ 412.32
4
AIR3 AIRewardrop
AIR3 AIRewardrop
AIR3
$ 0.00016099
-0.22%
0.00%
+12.49%
$ 155.89K
$ 88.84
5
Parabolic
Parabolic
PARAX
$ 0.00011306
0.00%
--
0.00%
$ 113.06K
$ 3.69
6
CryingNTheCasino
CryingNTheCasino
TEARY
$ 8.873E-5
0.00%
-1.70%
-4.08%
$ 88.53K
--
7
VERRA DNA
VERRA DNA
VDNA
$ 8.134E-5
0.00%
-0.60%
+0.69%
$ 80.53K
--
8
Bundles
Bundles
BNDL
$ 6.551E-5
0.00%
-1.60%
-3.41%
$ 58.48K
--
9
Worthless Coin
Worthless Coin
WORTHLESS
$ 5.359E-5
0.00%
-0.40%
-1.29%
$ 53.57K
--
10
Tree Stuck in Cat
Tree Stuck in Cat
TREEINCAT
$ 4.622E-5
0.00%
-1.60%
+17.19%
$ 45.58K
--
11
Queen Kitty
Queen Kitty
QKITTY
$ 4.494E-5
+0.49%
-4.60%
+98.41%
$ 44.74K
--
12
Shadows Of Hope
Shadows Of Hope
SOH
$ 3.324E-5
0.00%
-1.00%
+1.40%
$ 32.79K
--
13
Keefer Bunny
Keefer Bunny
KFR
$ 3.21E-5
0.00%
+1.00%
+5.11%
$ 29.78K
--
14
Quakk
Quakk
QUAKK
$ 2.919E-5
+0.48%
-0.30%
+7.20%
$ 28.62K
--
15
BlackDuckrwa
BlackDuckrwa
BD/SOL
$ 2.86E-5
0.00%
-0.60%
+5.07%
$ 28.32K
--
16
Helio
Helio
HELIO
$ 2.947E-5
0.00%
-0.20%
+4.84%
$ 27.19K
--
17
Mooncoin
Mooncoin
MOONCOIN
$ 2.582E-5
0.00%
-11.60%
+5.39%
$ 25.76K
--
18
Nexgent AI
Nexgent AI
NEXGENT
$ 2.543E-5
0.00%
-3.60%
+3.54%
$ 24.46K
--
19
Monke Phone
Monke Phone
MONKEPHONE
$ 1.683E-5
0.00%
0.00%
-6.24%
$ 16.81K
--
20
trustInWeb3
trustInWeb3
T3AI
$ 1.669E-5
0.00%
-1.60%
+2.27%
$ 16.52K
--
21
Mooncat
Mooncat
MOONCAT
$ 1.565E-5
0.00%
+0.30%
-0.06%
$ 15.65K
--
22
ISO Chain
ISO Chain
ISO
$ 1.512E-5
0.00%
-0.10%
-0.59%
$ 15.10K
--
23
GET RICH QUICK
GET RICH QUICK
RICH
$ 1.075E-5
0.00%
+1.50%
+0.37%
$ 10.75K
--
24
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004828
+0.21%
-0.14%
+0.06%
--
$ 122.75M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Moonshot Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Moonshot Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 24 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $15.41M.
Qual é o token de Moonshot Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Moonshot Ecosystem acompanhados na MEXC, RICH apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 1.50% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Moonshot Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 24 tokens de Moonshot Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Moonshot Ecosystem incluem ONE, NOBODY, MEMDEX. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Moonshot Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Moonshot Ecosystem é de aproximadamente $15.41M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Moonshot Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.