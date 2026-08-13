Preço de Inverse USD hoje

O preço ao vivo de Inverse USD (INVUSD) hoje é $ 0.988676, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INVUSD para USD é de $ 0.988676 por INVUSD.

Inverse USD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 99,700, com um fornecimento em circulação de 100.35K INVUSD. Nas últimas 24 horas, INVUSD foi negociado entre $ 0.988263 (mínimo) e $ 0.988725 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.998941, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.704859.

No desempenho de curto prazo, INVUSD movimentou-se -- na última hora e -0.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 129.95.

Informações de mercado de Inverse USD (INVUSD)

Capitalização de mercado $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K Volume (24h) $ 129.95$ 129.95 $ 129.95 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 99.70K$ 99.70K $ 99.70K Fornecimento Circulante 100.35K 100.35K 100.35K Fornecimento total 100,345.8293996137 100,345.8293996137 100,345.8293996137

A capitalização de mercado atual de Inverse USD é $ 99.70K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 129.95. A oferta em circulação de INVUSD é 100.35K, com um fornecimento total de 100345.8293996137. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 99.70K.