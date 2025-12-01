Preço de Invariant hoje

O preço ao vivo de Invariant (INVT) hoje é $ 0.00107189, com uma variação de 0.46% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de INVT para USD é de $ 0.00107189 por INVT.

Invariant ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,836, com um fornecimento em circulação de 39.56M INVT. Nas últimas 24 horas, INVT foi negociado entre $ 0.00103469 (mínimo) e $ 0.00107943 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00238396, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00082944.

No desempenho de curto prazo, INVT movimentou-se +3.16% na última hora e +9.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Invariant (INVT)

Capitalização de mercado $ 41.84K$ 41.84K $ 41.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 190.34K$ 190.34K $ 190.34K Fornecimento Circulante 39.56M 39.56M 39.56M Fornecimento total 180,000,000.0 180,000,000.0 180,000,000.0

