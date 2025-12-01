Preço de Ikon hoje

O preço ao vivo de Ikon (IKON) hoje é --, com uma variação de 0.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IKON para USD é de -- por IKON.

Ikon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 213,046, com um fornecimento em circulação de 999.90M IKON. Nas últimas 24 horas, IKON foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, IKON movimentou-se +0.34% na última hora e -0.21% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ikon (IKON)

Capitalização de mercado $ 213.05K$ 213.05K $ 213.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 213.05K$ 213.05K $ 213.05K Fornecimento Circulante 999.90M 999.90M 999.90M Fornecimento total 999,895,975.0953306 999,895,975.0953306 999,895,975.0953306

A capitalização de mercado atual de Ikon é $ 213.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de IKON é 999.90M, com um fornecimento total de 999895975.0953306. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 213.05K.