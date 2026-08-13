Preço de IGRA hoje

O preço ao vivo de IGRA (IGRA) hoje é $ 0.00701658, com uma variação de 0.07% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de IGRA para USD é de $ 0.00701658 por IGRA.

IGRA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 370,520, com um fornecimento em circulação de 52.81M IGRA. Nas últimas 24 horas, IGRA foi negociado entre $ 0.00692473 (mínimo) e $ 0.00712572 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00799582, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00368711.

No desempenho de curto prazo, IGRA movimentou-se +0.03% na última hora e +1.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.94.

Informações de mercado de IGRA (IGRA)

Capitalização de mercado $ 370.52K$ 370.52K $ 370.52K Volume (24h) $ 55.94$ 55.94 $ 55.94 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.52M$ 7.52M $ 7.52M Fornecimento Circulante 52.81M 52.81M 52.81M Fornecimento total 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814 1,072,351,533.564814

A capitalização de mercado atual de IGRA é $ 370.52K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.94. A oferta em circulação de IGRA é 52.81M, com um fornecimento total de 1072351533.564814. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 7.52M.