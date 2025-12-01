Preço de Hyperion Staked Aptos hoje

O preço ao vivo de Hyperion Staked Aptos (STAPT) hoje é $ 2.37, com uma variação de 0.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAPT para USD é de $ 2.37 por STAPT.

Hyperion Staked Aptos ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,305,220, com um fornecimento em circulação de 211.50K STAPT. Nas últimas 24 horas, STAPT foi negociado entre $ 2.36 (mínimo) e $ 2.41 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 6.5, enquanto a mínima histórica foi de $ 2.33.

No desempenho de curto prazo, STAPT movimentou-se -0.91% na última hora e -14.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hyperion Staked Aptos (STAPT)

Capitalização de mercado $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 83.27M$ 83.27M $ 83.27M Fornecimento Circulante 211.50K 211.50K 211.50K Fornecimento total 11,852,334.94864028 11,852,334.94864028 11,852,334.94864028

