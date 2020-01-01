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Principais tokens de Aptos Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Aptos Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,887.49
+0.50%
-0.23%
-0.75%
$ 227.38B
$ 91.43K
2
Tether
Tether
USDT
$ 0.999117
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 183.02B
$ 32.29B
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00089
0.00%
+0.01%
+0.01%
$ 74.87B
$ 51.85M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,650.01
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
5
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.02%
+0.03%
$ 4.49B
$ 1.01M
6
USD1
USD1
USD1
$ 1.00017
0.00%
-0.02%
-0.03%
$ 4.39B
$ 2.12M
7
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.75B
--
8
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.67M
9
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.46B
$ 6.79M
10
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.451
+0.42%
-0.75%
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$ 509.50M
$ 207.36K
11
Aptos
Aptos
APT
$ 0.5668
+0.82%
-1.91%
-3.83%
$ 470.49M
$ 134.43K
12
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002269
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-2.63%
-19.51%
$ 198.60M
$ 172.74B
13
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,121
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-1.08%
$ 188.36M
$ 3.49K
14
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1235
+0.16%
-4.73%
-8.14%
$ 123.00M
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15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999854
+0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.09M
$ 1.90M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,105.57
-0.07%
0.00%
+0.10%
$ 94.99M
--
17
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
18
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002641
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-2.16%
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$ 26.28M
$ 3.31T
19
Goatseus Maximus
Goatseus Maximus
GOAT
$ 0.01346
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-3.35%
+1.34%
$ 13.58M
$ 4.23M
20
Abelian
Abelian
ABEL
$ 0.06019
+0.58%
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-10.33%
$ 7.12M
$ 235.79K
21
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0226
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$ 6.28M
$ 2.61M
22
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00035241
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-8.28%
$ 4.72M
$ 31.13K
23
Thala APT
Thala APT
THAPT
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$ 3.99M
$ 273.19
24
PACT
PACT
PACT
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$ 3.85M
$ 3.15K
25
Amnis Aptos
Amnis Aptos
AMAPT
$ 0.563809
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$ 3.58M
$ 123.20
26
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1648
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$ 3.13M
$ 342.52K
27
Hyperion Staked Aptos
Hyperion Staked Aptos
STAPT
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--
0.00%
$ 1.79M
$ 2.87K
28
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0.003418
-0.26%
-1.47%
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$ 1.68M
$ 59.36M
29
Amnis Staked Aptos Coin
Amnis Staked Aptos Coin
STAPT
$ 0.681542
+0.47%
-0.02%
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$ 1.37M
$ 42.43
30
Cellframe
Cellframe
CELL
$ 0.0362
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-3.80%
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31
Fiamma BTC
Fiamma BTC
FIABTC
$ 61,009
0.00%
--
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$ 47.24
32
Thala
Thala
THL
$ 0.00749138
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+0.00%
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$ 538.28K
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33
CheckDot
CheckDot
CDT
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34
AURO USDA
AURO USDA
USDA
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--
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35
Gui Inu
Gui Inu
GUI
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--
36
DooDoo
DooDoo
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37
Kofi Aptos
Kofi Aptos
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--
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BUBBLES
BUBBLES
BUBBLES
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39
Move Dollar
Move Dollar
MOD
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40
AURO Finance
AURO Finance
AURO
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--
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41
Echo
Echo
ECHO
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+3.12%
--
$ 16.60M
42
Amnis Finance
Amnis Finance
AMI
$ 0.001196
-2.05%
-16.59%
+1.02%
--
$ 40.91M

Perguntas frequentes

O que são tokens de Aptos Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Aptos Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 42 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $509.73B.
Qual é o token de Aptos Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Aptos Ecosystem acompanhados na MEXC, MBX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.71% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Aptos Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 42 tokens de Aptos Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Aptos Ecosystem incluem ETH, USDT, USDC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Aptos Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Aptos Ecosystem é de aproximadamente $509.73B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Aptos Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.