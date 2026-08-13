Preço de HYDAO hoje

O preço ao vivo de HYDAO (HYDAO) hoje é $ 0, com uma variação de 1.53% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HYDAO para USD é de $ 0 por HYDAO.

HYDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 113,513, com um fornecimento em circulação de 899.46M HYDAO. Nas últimas 24 horas, HYDAO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00156012, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HYDAO movimentou-se -0.91% na última hora e +2.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 717.83.

Informações de mercado de HYDAO (HYDAO)

Capitalização de mercado $ 113.51K$ 113.51K $ 113.51K Volume (24h) $ 717.83$ 717.83 $ 717.83 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 113.51K$ 113.51K $ 113.51K Fornecimento Circulante 899.46M 899.46M 899.46M Fornecimento total 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506 999,989,519.9330506

A capitalização de mercado atual de HYDAO é $ 113.51K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 717.83. A oferta em circulação de HYDAO é 899.46M, com um fornecimento total de 999989519.9330506. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 113.51K.