Preço de Hund hoje

O preço ao vivo de Hund (HUND) hoje é $ 0, com uma variação de 0.66% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HUND para USD é de $ 0 por HUND.

Hund ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 88,974, com um fornecimento em circulação de 399.98M HUND. Nas últimas 24 horas, HUND foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02825773, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HUND movimentou-se -- na última hora e +4.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 106.44.

Informações de mercado de Hund (HUND)

Capitalização de mercado $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Volume (24h) $ 106.44$ 106.44 $ 106.44 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.97K$ 88.97K $ 88.97K Fornecimento Circulante 399.98M 399.98M 399.98M Fornecimento total 399,983,377.3947765 399,983,377.3947765 399,983,377.3947765

A capitalização de mercado atual de Hund é $ 88.97K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 106.44. A oferta em circulação de HUND é 399.98M, com um fornecimento total de 399983377.3947765. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.97K.