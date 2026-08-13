Preço de hope hoje

O preço ao vivo de hope (HOPE) hoje é $ 0, com uma variação de 1.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HOPE para USD é de $ 0 por HOPE.

hope ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 35,454, com um fornecimento em circulação de 999.58M HOPE. Nas últimas 24 horas, HOPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HOPE movimentou-se -0.21% na última hora e -4.03% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de hope (HOPE)

Capitalização de mercado $ 35.45K$ 35.45K $ 35.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 35.45K$ 35.45K $ 35.45K Fornecimento Circulante 999.58M 999.58M 999.58M Fornecimento total 999,577,454.866926 999,577,454.866926 999,577,454.866926

A capitalização de mercado atual de hope é $ 35.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HOPE é 999.58M, com um fornecimento total de 999577454.866926. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 35.45K.