Qual é o preço atual de Hegic?

Hegic (HEGIC) está sendo negociado a R$0.0709664357632909158000, refletindo uma variação de preço de 3.37% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Hegic desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, HEGIC frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente HEGIC está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, HEGIC registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Hegic?

Hoje há 1077684725.0 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de HEGIC?

Hegic atualmente ocupa a posição de número #939 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$76478810.49174751122000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Hegic se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 3.37% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Hegic se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Derivatives,Options,Fantom Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Energi Ecosystem, HEGIC demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.