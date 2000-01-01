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Principais tokens de Derivatives por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Derivatives. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 56.65
+0.21%
+3.89%
+1.93%
$ 14.34B
$ 13.13K
2
Lighter
Lighter
LIT
$ 2.3855
+0.15%
+2.13%
+0.34%
$ 590.85M
$ 228.96K
3
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.33
+0.76%
-1.04%
-1.48%
$ 227.09M
$ 161.80K
4
AWE Network
AWE Network
AWE
$ 0.05963
+1.81%
-2.47%
+1.87%
$ 113.38M
$ 976.65K
5
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11117
+0.34%
-2.56%
-3.66%
$ 93.88M
$ 736.49K
6
Derive
Derive
DRV
$ 0.09559
-0.38%
-4.52%
-1.45%
$ 70.53M
$ 545.79K
7
GMX
GMX
GMX
$ 6.634
+0.32%
+4.44%
+3.17%
$ 68.81M
$ 8.35K
8
SNX
SNX
SNX
$ 0.1969
+0.41%
-1.93%
-6.77%
$ 68.32M
$ 332.11K
9
CyberDEX
CyberDEX
CYDX
$ 0.182305
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 63.33M
$ 3.58K
10
ETHGAS
ETHGAS
GWEI
$ 0.02543
-0.89%
+7.65%
+14.32%
$ 44.84M
$ 2.73M
11
Nirvana ANA
Nirvana ANA
ANA
$ 3.8
0.00%
0.00%
-2.56%
$ 31.01M
$ 19.31
12
Avantis
Avantis
AVNT
$ 0.09137
+0.61%
-0.70%
+10.62%
$ 29.87M
$ 674.40K
13
UMA
UMA
UMA
$ 0.3234
+0.28%
-2.33%
-4.66%
$ 29.31M
$ 206.80K
14
ApeX Protocol
ApeX Protocol
APEX
$ 0.2074
-0.05%
-0.52%
-5.09%
$ 28.96M
$ 313.89K
15
SIREN
SIREN
SIREN
$ 0.03413
+0.12%
-2.59%
+0.53%
$ 24.77M
$ 1.79M
16
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07417
+1.18%
-0.90%
+0.27%
$ 24.34M
$ 1.15M
17
Whiteheart
Whiteheart
WHITE
$ 2,694.76
0.00%
--
0.00%
$ 23.95M
$ 786.16
18
Arkham
Arkham
ARKM
$ 0.09389
+0.96%
-1.05%
-2.77%
$ 21.14M
$ 665.37K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01057
+0.28%
-3.65%
-6.22%
$ 19.95M
$ 5.51M
20
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0.01956
-0.51%
-1.55%
+1.44%
$ 18.07M
$ 2.97M
21
Based
Based
BASED
$ 0.0761
-0.13%
-0.97%
-7.31%
$ 17.82M
$ 2.77M
22
Hegic
Hegic
HEGIC
$ 0.01394084
0.00%
-0.01%
-1.93%
$ 15.02M
$ 33.11
23
Gains Network
Gains Network
GNS
$ 0.5256
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-1.17%
+4.42%
$ 12.32M
$ 111.41K
24
heyAura
heyAura
ADX
$ 0.0609
-0.33%
-2.55%
+3.91%
$ 9.04M
$ 139.40K
25
MUX Protocol
MUX Protocol
MCB
$ 2.07
0.00%
-0.00%
-2.36%
$ 7.86M
$ 34.19
26
Drift Protocol
Drift Protocol
DRIFT
$ 0.01136
+0.18%
+0.53%
-5.16%
$ 6.97M
$ 5.23M
27
Strike
Strike
STRIKE
$ 0.383409
+0.24%
-0.01%
-7.22%
$ 6.90M
$ 4.78K
28
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008056
-0.14%
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+1.51%
$ 6.14M
$ 8.08M
29
Pika Protocol
Pika Protocol
PIKA
$ 0.312339
0.00%
--
+0.83%
$ 5.93M
$ 11.04
30
SYMM
SYMM
SYMM
$ 0.0314
-3.11%
-14.05%
-11.61%
$ 5.15M
$ 184.98K
31
LeverUp
LeverUp
LV
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+0.32%
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$ 4.93M
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32
sETH
sETH
SETH
$ 318.87
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--
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$ 1.15
33
Nereus
Nereus
NRS
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--
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$ 48.01
34
RCH Token
RCH Token
RCH
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35
DerivaDAO
DerivaDAO
DDX
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--
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$ 9.84
36
Cryptex Finance
Cryptex Finance
CTX
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37
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
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38
Fulcrom
Fulcrom
FUL
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39
Parcl
Parcl
PRCL
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40
Indigo Protocol
Indigo Protocol
INDY
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41
HXRO
HXRO
HXRO
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$ 47.11
42
Full Moon
Full Moon
FM
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-20.84%
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$ 12.35K
43
Rails
Rails
RAILS
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44
Ascend
Ascend
ASCEND
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45
Ribbon Finance
Ribbon Finance
RBN
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46
Thales
Thales
THALES
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47
Contango
Contango
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--
-6.03%
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$ 212.60
48
Divergence Protocol
Divergence Protocol
DIVER
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$ 746.58K
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49
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC 2x Flexible Leverage Index
BTC2X-FLI
$ 13.17
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-0.00%
-2.23%
$ 706.02K
$ 103.63
50
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00297792
+0.08%
-0.01%
+1.53%
$ 630.43K
$ 85.32

Perguntas frequentes

O que são tokens de Derivatives e por que são populares?
Tokens de Derivatives representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 91 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $16.07B.
Qual é o token de Derivatives com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Derivatives acompanhados na MEXC, GWEI apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.65% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Derivatives existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 91 tokens de Derivatives, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Derivatives incluem HYPE, LIT, PENDLE. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Derivatives?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Derivatives é de aproximadamente $16.07B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Derivatives, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.