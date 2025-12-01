Preço de HEDGE hoje

O preço ao vivo de HEDGE (HEDGE) hoje é --, com uma variação de 0.59% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HEDGE para USD é de -- por HEDGE.

HEDGE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 426,417, com um fornecimento em circulação de 999.98M HEDGE. Nas últimas 24 horas, HEDGE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HEDGE movimentou-se -0.65% na última hora e -3.77% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de HEDGE (HEDGE)

Capitalização de mercado $ 426.42K$ 426.42K $ 426.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 426.42K$ 426.42K $ 426.42K Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,982,208.7733545 999,982,208.7733545 999,982,208.7733545

