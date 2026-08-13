Preço de Hbadger hoje

O preço ao vivo de Hbadger (HBADG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HBADG para USD é de $ 0 por HBADG.

Hbadger ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 66,537, com um fornecimento em circulação de 6.12B HBADG. Nas últimas 24 horas, HBADG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, HBADG movimentou-se 0.00% na última hora e +1.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Hbadger (HBADG)

Capitalização de mercado $ 66.54K$ 66.54K $ 66.54K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 95.69K$ 95.69K $ 95.69K Fornecimento Circulante 6.12B 6.12B 6.12B Fornecimento total 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Hbadger é $ 66.54K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de HBADG é 6.12B, com um fornecimento total de 8800000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 95.69K.