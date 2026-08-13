Qual é o preço atual de HatcherLabs?

HatcherLabs (HATCHER) está sendo negociado a R$, refletindo uma variação de preço de 6.28% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel HatcherLabs desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications, HATCHER frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente HATCHER está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, HATCHER registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de HatcherLabs?

Hoje há 847342650.474186 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de HATCHER?

HatcherLabs atualmente ocupa a posição de número #7990 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$149860.83125311086000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como HatcherLabs se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de 6.28% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como HatcherLabs se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,AI Agents,Pump.fun Ecosystem,AI Applications, HATCHER demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.