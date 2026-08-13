Qual é o preço de hoje de Ginnan (GINNAN)?

O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de --%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.

Quantos tokens de GINNAN estão em circulação?

A oferta em circulação de GINNAN é de 1000000000000.0, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.

Quantos detentores possuem atualmente Ginnan?

Há uma estimativa de -- detentores únicos de GINNAN nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.

Qual é a capitalização de mercado de Ginnan hoje?

A capitalização de mercado está em R$204896.48655143265000, posicionando Ginnan na posição #7331 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.

Quão ativamente GINNAN está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.

O que está impulsionando a recente movimentação de Ginnan?

A recente variação de preço de --% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de Meme,Ethereum Ecosystem,Cat-Themed e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.