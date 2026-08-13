Preço de Giggle Panda (GIGL)
O preço ao vivo de Giggle Panda (GIGL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GIGL para USD é de $ 0 por GIGL.
Giggle Panda ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,974, com um fornecimento em circulação de 884.04M GIGL. Nas últimas 24 horas, GIGL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.0063259, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, GIGL movimentou-se -0.43% na última hora e +2.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Giggle Panda é $ 31.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GIGL é 884.04M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 31.97K.
-0.43%
-0.94%
+2.17%
+2.17%
Durante o dia de hoje, a variação do preço de Giggle Panda em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Giggle Panda em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Giggle Panda em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Giggle Panda em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
|Variação (%)
|Hoje
|$ 0
|-0.94%
|30 dias
|$ 0
|+2.53%
|60 dias
|$ 0
|-17.96%
|90 dias
|$ 0
|--
Em 2040, o preço de Giggle Panda pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o preço de hoje de Giggle Panda (GIGL)?
O preço em tempo real é R$, refletindo uma variação de preço nas últimas 24 horas de -0.94%. Esse valor é recalculado a cada poucos segundos para refletir as negociações em tempo real nos mercados globais.
Quantos tokens de GIGL estão em circulação?
A oferta em circulação de GIGL é de 884044443.9442992, representando a quantidade atualmente detida pelo público. A oferta em circulação afeta a descoberta de preços e a capitalização de mercado, especialmente para ativos emergentes.
Quantos detentores possuem atualmente Giggle Panda?
Há uma estimativa de -- detentores únicos de GIGL nas redes suportadas. Um número crescente de detentores geralmente indica uma adoção em ascensão e interesse de longo prazo no ativo.
Qual é a capitalização de mercado de Giggle Panda hoje?
A capitalização de mercado está em R$160238.72474001486000, posicionando Giggle Panda na posição #8062 mundialmente. A capitalização de mercado ajuda os investidores a entenderem o tamanho relativo e a maturidade do ativo em comparação com outros.
Quão ativamente GIGL está sendo negociado hoje?
Nas últimas 24 horas, o token registrou R$-- em volume de negociação. Volumes mais altos geralmente estão correlacionados com maior liquidez e maior participação de traders.
O que está impulsionando a recente movimentação de Giggle Panda?
A recente variação de preço de -0.94% nas últimas 24 horas é influenciada pelo sentimento do mercado, pelo comportamento dos investidores, pelo desempenho da categoria inteira dentro de BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes) e por atualizações do ecossistema de --. Notícias quentes ou aumento do interesse nas negociações também podem contribuir.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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