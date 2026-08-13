Qual é o preço atual de GET Protocol?

GET Protocol está sendo negociado a R$0.34826138298721188000, o que representa uma variação de preço de --% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como GET se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de --% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se GET está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como GET Protocol está se saindo em comparação com tokens da categoria NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio?

No segmento NFT,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio, GET demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de GET Protocol hoje?

A capitalização de mercado de R$3966071.31210594921000 coloca GET no ranking #3092, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0E-15 e R$0E-15, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente GET está sendo negociado?

GET Protocol gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de GET?

Com 11388257.65 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.