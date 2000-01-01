Tokens não fungíveis (NFTs) e colecionáveis digitais representam ativos únicos e indivisíveis verificados em uma blockchain. Este setor inclui tokens utilitários que impulsionam marketplaces de NFT, plataformas de arte digital e ecossistemas de propriedade intelectual. Esses tokens nativos são frequentemente utilizados para governança, staking ou para facilitar transações dentro de economias de criadores.
A inclusão de ativos digitais no setor NFT, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.