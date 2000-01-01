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Principais tokens de NFT e colecionáveis por capitalização de mercado

Tokens não fungíveis (NFTs) e colecionáveis digitais representam ativos únicos e indivisíveis verificados em uma blockchain. Este setor inclui tokens utilitários que impulsionam marketplaces de NFT, plataformas de arte digital e ecossistemas de propriedade intelectual. Esses tokens nativos são frequentemente utilizados para governança, staking ou para facilitar transações dentro de economias de criadores.

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Perguntas frequentes

O que é um Token Não Fungível (NFT) no espaço de ativos digitais?
Um Token Não Fungível (NFT) é um ativo digital único e indivisível verificado numa blockchain. Ao contrário do Bitcoin, onde cada moeda é idêntica, cada NFT possui uma assinatura criptográfica distinta que representa a propriedade única de itens digitais ou físicos.
Como é que os tokens de marketplaces de NFT derivam o seu valor fundamental?
Os tokens de marketplaces de NFT derivam o seu valor ao funcionarem como a principal moeda para negociação de arte digital, ao oferecerem direitos de governação aos detentores de tokens e ao proporcionarem descontos em taxas de negociação dentro da plataforma de NFT.
Qual é a diferença entre criptomoedas fungíveis e colecionáveis NFT?
Criptomoedas fungíveis (como ETH ou USDT) são mutuamente intercambiáveis e possuem exatamente o mesmo valor. Colecionáveis NFT são ativos digitais únicos em que cada item possui raridade, estética e valor de mercado distintos.
Por que os contratos inteligentes são essenciais para a criação de arte digital NFT?
Os contratos inteligentes automatizam o processo de mintagem, registam de forma irrefutável a proveniência (histórico de propriedade) e podem ser programados para distribuir automaticamente pagamentos de royalties ao criador original do NFT em cada revenda no mercado secundário.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor NFT, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.