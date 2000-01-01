Tokens não fungíveis (NFTs) e colecionáveis digitais representam ativos únicos e indivisíveis verificados em uma blockchain. Este setor inclui tokens utilitários que impulsionam marketplaces de NFT, plataformas de arte digital e ecossistemas de propriedade intelectual. Esses tokens nativos são frequentemente utilizados para governança, staking ou para facilitar transações dentro de economias de criadores.

A liquidez do mercado de NFTs e colecionáveis digitais é impulsionada principalmente pela velocidade de transação da blockchain subjacente, pela raridade da coleção, por endossos de celebridades e pelo surgimento de protocolos de fracionamento de NFTs que reduzem a barreira de entrada.

Os principais projetos de NFT funcionam como marcas de propriedade intelectual descentralizadas. A avaliação é fortemente impulsionada por quão bem a comunidade consegue comercializar essa propriedade intelectual através de produtos, jogos e parcerias com a mídia mainstream.

Os contratos inteligentes automatizam o processo de mintagem, registam de forma irrefutável a proveniência (histórico de propriedade) e podem ser programados para distribuir automaticamente pagamentos de royalties ao criador original do NFT em cada revenda no mercado secundário.

Criptomoedas fungíveis (como ETH ou USDT) são mutuamente intercambiáveis e possuem exatamente o mesmo valor. Colecionáveis NFT são ativos digitais únicos em que cada item possui raridade, estética e valor de mercado distintos.

Os tokens de marketplaces de NFT derivam o seu valor ao funcionarem como a principal moeda para negociação de arte digital, ao oferecerem direitos de governação aos detentores de tokens e ao proporcionarem descontos em taxas de negociação dentro da plataforma de NFT.

Um Token Não Fungível (NFT) é um ativo digital único e indivisível verificado numa blockchain. Ao contrário do Bitcoin, onde cada moeda é idêntica, cada NFT possui uma assinatura criptográfica distinta que representa a propriedade única de itens digitais ou físicos.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor NFT, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.