Em que rede blockchain GenesisL1 opera?

GenesisL1 opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de L1?

O token está cotado a R$0.51689943538921038000, registrando uma variação de preço de -2.99% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria GenesisL1 pertence?

GenesisL1 se enquadra na categoria Infrastructure,Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Base Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),Osmosis Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar L1 com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de GenesisL1?

Sua capitalização de mercado é de R$21422730.76695815043000, colocando o ativo na posição #1682. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de L1 estão atualmente em circulação?

Há 41445126.80160102 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de GenesisL1 hoje?

Nos últimos dias, L1 gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, GenesisL1 flutuou entre R$0.51656366274401175000 e R$0.53300649929470884000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.