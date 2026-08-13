Preço de Gauntlet USD Alpha hoje

O preço ao vivo de Gauntlet USD Alpha (GTUSDA) hoje é $ 1.078, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GTUSDA para USD é de $ 1.078 por GTUSDA.

Gauntlet USD Alpha ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,644,591, com um fornecimento em circulação de 1.53M GTUSDA. Nas últimas 24 horas, GTUSDA foi negociado entre $ 1.078 (mínimo) e $ 1.078 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.078, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.053.

No desempenho de curto prazo, GTUSDA movimentou-se -- na última hora e +0.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de Gauntlet USD Alpha (GTUSDA)

Capitalização de mercado $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Fornecimento Circulante 1.53M 1.53M 1.53M Fornecimento total 1,525,233.492340112 1,525,233.492340112 1,525,233.492340112

A capitalização de mercado atual de Gauntlet USD Alpha é $ 1.64M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de GTUSDA é 1.53M, com um fornecimento total de 1525233.492340112. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.64M.