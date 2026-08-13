Preço de GAIMIN hoje

O preço ao vivo de GAIMIN (GMRX) hoje é $ 0, com uma variação de 1.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de GMRX para USD é de $ 0 por GMRX.

GAIMIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 505,150, com um fornecimento em circulação de 57.45B GMRX. Nas últimas 24 horas, GMRX foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03290951, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, GMRX movimentou-se +0.23% na última hora e +1.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de GAIMIN (GMRX)

Capitalização de mercado $ 505.15K$ 505.15K $ 505.15K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 819.11K$ 819.11K $ 819.11K Fornecimento Circulante 57.45B 57.45B 57.45B Fornecimento total 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855 93,148,936,399.82855

A capitalização de mercado atual de GAIMIN é $ 505.15K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GMRX é 57.45B, com um fornecimento total de 93148936399.82855. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 819.11K.