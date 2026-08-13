Preço de Fletcher by Virtuals hoje

O preço ao vivo de Fletcher by Virtuals (FLETCHER) hoje é $ 0, com uma variação de 7.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLETCHER para USD é de $ 0 por FLETCHER.

Fletcher by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,003.38, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLETCHER. Nas últimas 24 horas, FLETCHER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLETCHER movimentou-se -0.07% na última hora e -11.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Fletcher by Virtuals (FLETCHER)

Capitalização de mercado $ 11.00K$ 11.00K $ 11.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.00K$ 11.00K $ 11.00K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fletcher by Virtuals é $ 11.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLETCHER é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.00K.