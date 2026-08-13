Preço de Fletcher by Virtuals (FLETCHER)
O preço ao vivo de Fletcher by Virtuals (FLETCHER) hoje é $ 0, com uma variação de 7.42% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLETCHER para USD é de $ 0 por FLETCHER.
Fletcher by Virtuals ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 11,003.38, com um fornecimento em circulação de 1.00B FLETCHER. Nas últimas 24 horas, FLETCHER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.
No desempenho de curto prazo, FLETCHER movimentou-se -0.07% na última hora e -11.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.
A capitalização de mercado atual de Fletcher by Virtuals é $ 11.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FLETCHER é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.00K.
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Durante o dia de hoje, a variação do preço de Fletcher by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Fletcher by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Fletcher by Virtuals em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Fletcher by Virtuals em USD foi de $ 0.
|Período
|Variação (USD)
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|Hoje
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|+7.42%
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|60 dias
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Em 2040, o preço de Fletcher by Virtuals pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.
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Qual é o trading atual de Fletcher by Virtuals?
Preço atual: R$, com uma variação de preço de 7.42% nas últimas 24 horas.
FLETCHER está atraindo atenção institucional?
A participação institucional pode ser inferida pelo aumento do volume de negociação (R$--), liquidez estável e desempenho sustentado do preço no longo prazo em comparação com seus pares da Artificial Intelligence (AI),Virtuals Protocol Ecosystem,Robinhood Ecosystem.
Quão líquido é o mercado de Fletcher by Virtuals?
Uma pontuação de liquidez de --/100 sugere uma profundidade de mercado sólida, permitindo que ordens maiores sejam executadas de forma eficiente em diversas exchanges.
O que a oferta circulante indica sobre FLETCHER?
Com 1000000000.0 tokens, a dinâmica da oferta influencia a avaliação de longo prazo, especialmente durante ciclos de acumulação ou distribuição institucional.
Como Fletcher by Virtuals se compara aos seus picos históricos?
Seu ATH de R$ e seu ATL de R$ fornecem pontos de referência para avaliações de risco institucional.
Quão ativamente Fletcher by Virtuals está sendo negociado hoje?
Ele registrou R$-- em volume diário, uma métrica crucial para instituições avaliarem estratégias de entrada.
Como -- afeta o interesse institucional?
A estabilidade, escalabilidade e ecossistema de desenvolvedores de -- podem influenciar significativamente a maneira como grandes investidores avaliam a viabilidade de longo prazo de Fletcher by Virtuals.
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
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