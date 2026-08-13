Preço de Fleek hoje

O preço ao vivo de Fleek (FLK) hoje é $ 0, com uma variação de 78.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FLK para USD é de $ 0 por FLK.

Fleek ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,376.63, com um fornecimento em circulação de 20.00M FLK. Nas últimas 24 horas, FLK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00557536 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.522, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FLK movimentou-se -8.48% na última hora e -82.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.45K.

Informações de mercado de Fleek (FLK)

Capitalização de mercado $ 19.38K$ 19.38K $ 19.38K Volume (24h) $ 8.45K$ 8.45K $ 8.45K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 96.88K$ 96.88K $ 96.88K Fornecimento Circulante 20.00M 20.00M 20.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Fleek é $ 19.38K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.45K. A oferta em circulação de FLK é 20.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 96.88K.