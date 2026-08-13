Preço de first reply hoje

O preço ao vivo de first reply (SIRIUS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SIRIUS para USD é de $ 0 por SIRIUS.

first reply ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 44,231, com um fornecimento em circulação de 965.28M SIRIUS. Nas últimas 24 horas, SIRIUS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01068814, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SIRIUS movimentou-se -- na última hora e -0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de first reply (SIRIUS)

Capitalização de mercado $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 44.23K$ 44.23K $ 44.23K Fornecimento Circulante 965.28M 965.28M 965.28M Fornecimento total 965,282,730.194955 965,282,730.194955 965,282,730.194955

A capitalização de mercado atual de first reply é $ 44.23K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SIRIUS é 965.28M, com um fornecimento total de 965282730.194955. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 44.23K.