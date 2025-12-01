Preço de Figure Heloc hoje

O preço ao vivo de Figure Heloc (FIGR_HELOC) hoje é $ 1.025, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIGR_HELOC para USD é de $ 1.025 por FIGR_HELOC.

Figure Heloc ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,281,293,121, com um fornecimento em circulação de 13.93B FIGR_HELOC. Nas últimas 24 horas, FIGR_HELOC foi negociado entre $ 1.025 (mínimo) e $ 1.025 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.155357.

No desempenho de curto prazo, FIGR_HELOC movimentou-se -- na última hora e -0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Capitalização de mercado $ 14.28B$ 14.28B $ 14.28B Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.28B$ 14.28B $ 14.28B Fornecimento Circulante 13.93B 13.93B 13.93B Fornecimento total 13,934,261,726.43 13,934,261,726.43 13,934,261,726.43

