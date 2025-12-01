ExchangeDEX+
Comprar criptoMercadosSpotFuturos500XGanheEventos
Mais
Gold Bar & BTC Giveaway2000g
O preço ao vivo de Figure Heloc hoje é 1.025 USD. A capitalização de mercado de FIGR_HELOC é de 14,281,293,121 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FIGR_HELOC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!O preço ao vivo de Figure Heloc hoje é 1.025 USD. A capitalização de mercado de FIGR_HELOC é de 14,281,293,121 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de FIGR_HELOC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais!

Mais sobre FIGR_HELOC

Informações sobre preços de FIGR_HELOC

O que é FIGR_HELOC

Whitepaper de FIGR_HELOC

Site oficial do FIGR_HELOC

Tokenomics de FIGR_HELOC

Previsão de preço de FIGR_HELOC

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Figure Heloc

Preço de Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 FIGR_HELOC para USD

$1.025
$1.025$1.025
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Figure Heloc (FIGR_HELOC)
Última atualização da página: 2025-12-01 03:59:31 (UTC+8)

Preço de Figure Heloc hoje

O preço ao vivo de Figure Heloc (FIGR_HELOC) hoje é $ 1.025, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FIGR_HELOC para USD é de $ 1.025 por FIGR_HELOC.

Figure Heloc ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,281,293,121, com um fornecimento em circulação de 13.93B FIGR_HELOC. Nas últimas 24 horas, FIGR_HELOC foi negociado entre $ 1.025 (mínimo) e $ 1.025 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.37, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.155357.

No desempenho de curto prazo, FIGR_HELOC movimentou-se -- na última hora e -0.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Figure Heloc (FIGR_HELOC)

$ 14.28B
$ 14.28B$ 14.28B

--
----

$ 14.28B
$ 14.28B$ 14.28B

13.93B
13.93B 13.93B

13,934,261,726.43
13,934,261,726.43 13,934,261,726.43

A capitalização de mercado atual de Figure Heloc é $ 14.28B, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de FIGR_HELOC é 13.93B, com um fornecimento total de 13934261726.43. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.28B.

Histórico de preço de Figure Heloc USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
Mínimo 24h
$ 1.025
$ 1.025$ 1.025
Máximo 24h

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.025
$ 1.025$ 1.025

$ 1.37
$ 1.37$ 1.37

$ 0.155357
$ 0.155357$ 0.155357

--

0.00%

-0.12%

-0.12%

Histórico de preços de Figure Heloc (FIGR_HELOC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Figure Heloc em USD foi de $ 0.0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Figure Heloc em USD foi de $ -0.0095463375.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Figure Heloc em USD foi de $ -0.0097719400.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Figure Heloc em USD foi de $ +0.0370514.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0.00.00%
30 dias$ -0.0095463375-0.93%
60 dias$ -0.0097719400-0.95%
90 dias$ +0.0370514+3.75%

Previsão de preço para Figure Heloc

Previsão de preço de Figure Heloc (FIGR_HELOC) para 2030 (em 5 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de FIGR_HELOC em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Figure Heloc (FIGR_HELOC) para 2040 (em 15 anos)

Em 2040, o preço de Figure Heloc pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Figure Heloc pode alcançar em 2025–2026? Visite a nossa página de previsão de preços de FIGR_HELOC para os anos de 2025–2026 clicando em Previsão de preço de Figure Heloc.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Whitepaper
Site oficial

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Figure Heloc

Quanto valerá 1 Figure Heloc em 2030?
Se o Figure Heloc crescer a uma taxa anual de 5%, seu valor estimado poderá chegar a aproximadamente $-- em 2026, $-- em 2030, $-- em 2035 e $-- em 2040. Esses valores ilustram um cenário de crescimento composto constante, embora o preço futuro real dependa da adoção do mercado, do desenvolvimento regulatório e das condições macroeconômicas. Você pode visualizar a tabela completa de projeções abaixo para uma análise detalhada, ano a ano, dos possíveis preços do Figure Heloc e do retorno esperado sobre o investimento (ROI).
Última atualização da página: 2025-12-01 03:59:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Figure Heloc (FIGR_HELOC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
11-30 00:47:38Atualizações da Indústria
1
11-29 18:37:09Atualizações da Indústria
Investment institutions have already committed nearly $25 billion to crypto companies in 2025, far exceeding market expectations
11-29 07:12:40Atualizações da Indústria
BSC ecosystem Chinese meme coins surge briefly, "Binance Life" up 20% in nearly 1 hour
11-29 06:40:30Atualizações da Indústria
Circle mints additional 500 million USDC, Tether and Circle have added a total of 17.75 billion USD stablecoins since the "1011" market crash
11-29 03:27:31Atualizações da Indústria
Stablecoin total market cap returns to an upward trend this week, with circulating market cap rising above $305 billion
11-29 00:20:15Atualizações da Indústria
Some established AI and meme coins show outstanding performance today, with SQD surging over 78% in a single day

Explore mais sobre Figure Heloc

Mais criptomoedas para explorar

Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Bitcoin

Bitcoin

BTC
UCN

UCN

UCN
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Runesoul

Runesoul

RST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ShareToken

ShareToken

SHR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.0146
$0.0146$0.0146

-70.80%

GaiAI

GaiAI

GAIX

$0.05856
$0.05856$0.05856

-0.81%

BLEXA

BLEXA

BLE

$0.0210
$0.0210$0.0210

-46.15%

Principais altas

Principais altas do dia

AERIS AI

AERIS AI

AERIS

$0.000101
$0.000101$0.000101

+44.28%

PowerLink

PowerLink

PLK

$8.5708
$8.5708$8.5708

+38.63%

Pieverse

Pieverse

PIEVERSE

$0.4302
$0.4302$0.4302

+31.03%

Tensor

Tensor

TNSR

$0.13707
$0.13707$0.13707

+24.54%

Dymension

Dymension

DYM

$0.10309
$0.10309$0.10309

+16.18%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.